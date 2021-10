Il caos green pass spiegato dai sindacati di polizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lamentano i sindacati che la circolare con le linee guida sia arrivata sulle loro scrivanie solo stamattina, a meno di 48 ore dall'entrata in vigore delle nuove norme sull'obbligo di green pass al lavoro. Una questione che riguarda anche la polizia e che assume una rilevanza particolare pochi giorni dopo l'assalto squadrista alla Cgil guidato da Forza Nuova e alla vigilia di un weekend che si preannuncia caldo sul fronte dell'ordine pubblico, con i blocchi portuali e manifestazioni annunciate in più parti d'Italia. Quando le forze dell'ordine saranno chiamate a un nuovo sforzo, al netto delle defezioni di quanti non saranno in possesso della certificazione, il cui numero non è facile da ricostruire. “In base alla normativa sulla privacy, non si può determinare chi è vaccinato o meno, gli unici dati certi sui ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lamentano iche la circolare con le linee guida sia arrivata sulle loro scrivanie solo stamattina, a meno di 48 ore dall'entrata in vigore delle nuove norme sull'obbligo dial lavoro. Una questione che riguarda anche lae che assume una rilevanza particolare pochi giorni dopo l'assalto squadrista alla Cgil guidato da Forza Nuova e alla vigilia di un weekend che si preannuncia caldo sul fronte dell'ordine pubblico, con i blocchi portuali e manifestazioni annunciate in più parti d'Italia. Quando le forze dell'ordine saranno chiamate a un nuovo sforzo, al netto delle defezioni di quanti non saranno in possesso della certificazione, il cui numero non è facile da ricostruire. “In base alla normativa sulla privacy, non si può determinare chi è vaccinato o meno, gli unici dati certi sui ...

