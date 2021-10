Hong Kong, il tifone Kompasu si abbatte sulla città | video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Immagini impressionanti quelle provenienti da Hong Kong, dove un violento tifone si è abbattuto nella notte provocando piogge intense e allagamenti in tutta la città. Il video mostra alcune auto quasi completamente immerse nell'acqua. Le raffiche di vento del tifone Kompasu si aggirano intorno ai 101 km/h. La stessa tempesta nei giorni scorsi ha investito anche le Filippine, provocando inondazioni e frane che hanno ucciso 11 persone. Guarda tutti i video Giappone, tifone spazza via l'iconica opera d'arte di Yayoi Kusama video L'iconica zucca a pois di Yayoi Kusama, simbolo della città di Naoshima, ...Gigantesca alluvione distrugge un ponte a Taiwan video Sabato 7 ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Immagini impressionanti quelle provenienti da, dove un violentosi è abbattuto nella notte provocando piogge intense e allagamenti in tutta la. Ilmostra alcune auto quasi completamente immerse nell'acqua. Le raffiche di vento delsi aggirano intorno ai 101 km/h. La stessa tempesta nei giorni scorsi ha investito anche le Filippine, provocando inondazioni e frane che hanno ucciso 11 persone. Guarda tutti iGiappone,spazza via l'iconica opera d'arte di Yayoi KusamaL'iconica zucca a pois di Yayoi Kusama, simbolo delladi Naoshima, ...Gigantesca alluvione distrugge un ponte a TaiwanSabato 7 ...

