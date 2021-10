Green Pass: tutti i modi per averlo sempre con sé e a portata di "click" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esibire il Green Pass è un gesto ormai entrato nella routine di quasi tutti i giorni: bar, ristoranti, cinema, musei, stadi da più di due mesi sono accessibili solamente previa scansione del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esibire ilè un gesto ormai entrato nella routine di quasii giorni: bar, ristoranti, cinema, musei, stadi da più di due mesi sono accessibili solamente previa scansione del ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - MariaCr68567895 : RT @ImolaOggi: ??Green pass, il geometra Costa: «Tamponi gratis solo ai vaccinati» (ma se 'i vaccini sono sicuri ed efficaci', perchè volete… - LuigiF97101292 : RT @AnnaMaritati: @MediasetTgcom24 Che c'è, Federlogistica ritiene invece che lo Stato possa ricattare i cittadini italiani con il Green Pa… -