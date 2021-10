Green pass, Sileri: “Tamponi gratis da valutare per più poveri e studenti” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con ilìentrata in vigore del Green pass Italia obbligatorio dal 15 ottobre, “io credo che il tampone pagato dallo Stato possa avere uno spazio da valutare in determinate fasce della popolazione: quelle più povere che hanno una fragilità economica e probabilmente anche per aiutare la popolazione studentesca, perché laddove c’è il diritto allo studio probabilmente un’apertura può essere fatta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ‘L’aria che tira’ su La7. “Io non direi no a priori al tampone gratis – ha affermato Sileri – o meglio direi no a priori se vicino non metti quell’opera, non di convincimento, ma di educazione alla bontà della vaccinazione”, ha concluso. Su fronte portuali, “si cerca di andare incontro, laddove esistono dei problemi, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con ilìentrata in vigore delItalia obbligatorio dal 15 ottobre, “io credo che il tampone pagato dallo Stato possa avere uno spazio dain determinate fasce della popolazione: quelle più povere che hanno una fragilità economica e probabilmente anche per aiutare la popolazione studentesca, perché laddove c’è il diritto allo studio probabilmente un’apertura può essere fatta”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di ‘L’aria che tira’ su La7. “Io non direi no a priori al tampone– ha affermato– o meglio direi no a priori se vicino non metti quell’opera, non di convincimento, ma di educazione alla bontà della vaccinazione”, ha concluso. Su fronte portuali, “si cerca di andare incontro, laddove esistono dei problemi, con ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - Serena85902760 : RT @autocostruttore: Dipendenti senza Green pass, chiude l'anagrafe di Teglio Veneto. Il sindaco: stiamo cercando soluzioni con i dipendenti - fisco24_info : Green pass lavoro, portuali Trieste: 'Via o quasi tutti porti si fermeranno': Stefano Puzzer: 'Speriamo che in giro… -