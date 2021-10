Green pass, Draghi firma il Dpcm per controlli sui luoghi di lavoro: le regole (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green pass obbligatorio dal 15 ottobre nel pubblico e nel privato: come avvengono le verifiche, chi deve farle e quali sono le sanzioni Credit: Stefano Guidi/Getty ImagesNella serata di martedì 12 ottobre il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm sulle modalità di verifiche del Green pass per i datori di lavori pubblici e privati in vigore dal prossimo 15 ottobre. I controlli avverranno tramite i sistema di lettura del QR code e della temperatura. Potranno essere svolti controlli a campione su parte del personale in servizio non inferiore al 20% – assicurando la rotazione – ma anche su tutti i dipendenti. Nel documento firmato si legge che la funzione di controllo può essere delegata ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)obbligatorio dal 15 ottobre nel pubblico e nel privato: come avvengono le verifiche, chi deve farle e quali sono le sanzioni Credit: Stefano Guidi/Getty ImagesNella serata di martedì 12 ottobre il Presidente del Consiglio Mariohato ilsulle modalità di verifiche delper i datori di lavori pubblici e privati in vigore dal prossimo 15 ottobre. Iavverranno tramite i sistema di lettura del QR code e della temperatura. Potranno essere svoltia campione su parte del personale in servizio non inferiore al 20% – assicurando la rotazione – ma anche su tutti i dipendenti. Nel documentoto si legge che la funzione di controllo può essere delegata ...

