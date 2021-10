Gianmaria contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire…” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se Gianmaria Antinolfi si è unito al GF Vip lo deve esclusivamente alle storie che ha avuto con alcune donne famose, da Belen Rodriguez a Dayane Mello. Ed è proprio di queste due veline che ha parlato di recente un altro ex esponente dell'imprenditore napoletano. Soleil Sorge ha rivelato due settimane fa: “Non volevo unirmi a lui perché era stato con un amico, Dayane, prima di me. Mi aveva avvertito di che tipo fosse, ma stava bene se uscivo. Ha insistito e così l'ho seguito. Sai perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen ed è riuscito a fare una storia con quella più famosa”. E di questi rapporti ha parlato anche Gianmaria Antinolfi nella sua clip di presentazione del GF Vip 6. Ieri, però, il gieffino ha fatto delle rivelazioni bizzarre e ha rivelato che certe cose non voleva dire, ma qualcuno glielo ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) SeAntinolfi si è unito al GF Vip lo deve esclusivamente alle storie che ha avuto con alcune donne famose, da Belen Rodriguez a Dayane Mello. Ed è proprio di queste due veline che ha parlato di recente un altro ex esponente dell'imprenditore napoletano. Soleil Sorge ha rivelato due settimane fa: “Non volevo unirmi a lui perché era stato con un amico, Dayane, prima di me. Mi aveva avvertito di che tipo fosse, ma stava bene se uscivo. Ha insistito e così l'ho seguito. Sai perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen ed è riuscito a fare una storia con quella più famosa”. E di questi rapporti ha parlato ancheAntinolfi nella sua clip di presentazione del GF Vip 6. Ieri, però, il gieffino hadelle rivelazioni bizzarre e ha rivelato che certe cose non voleva dire, ma qualcuno glielo ha ...

gieffeVIP : Rimedi contro la secchezza vaginale provocata da Gianmaria Adinolfi ??#gfvip - catiuz92 : @iolucetutenebre Questo per dire. Visto che prima andavano contro Soleil e il battibecco che ha avuto con Gianmaria #gfvip - ChaanelChanel : @SayNoasd Che gianmaria in previsione della puntata farà 2 giorni di riflessione in cui vuol fare il confuso e ave… - BITCHYFit : Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF Vip: “Mi hanno fatto dire cose che non volevo” - simonasjk : Ma esattamente soleil pensa che lei può fare quello che vuole e rispondere come vuole a tutti e quando lo fanno gli… -