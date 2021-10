Genova | imbrattata ancora la targa a Ugo Venturini | “Atto vile e nostalgico della guerra civile”

Advertising

rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: 'Antifascismo violento che criminalizza e oltraggia anche la memoria dell’avversario' - Alessandro_Amad : RT @fratotolo2: Ancora un oltraggio alla memoria del militante missino Ugo Venturini, colpito a morte da estremisti comunisti durante le c… - fratotolo2 : Ancora un oltraggio alla memoria del militante missino Ugo Venturini, colpito a morte da estremisti comunisti dura… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: 'Antifascismo violento che criminalizza e oltraggia anche la memoria dell’avversario' - ivic49824555 : RT @IlPrimatoN: 'Antifascismo violento che criminalizza e oltraggia anche la memoria dell’avversario' -

Ultime Notizie dalla rete : Genova imbrattata

Il Primato Nazionale

...a morte da estremisti comunisti durante il comizio di Giorgio Almirante il 18 aprile 1970 a... e il senatore Giorgio Bornacin hanno dichiarato: "Che vergogna! Ancora una voltala ...- Questa volta non è una bomboletta spray:con escrementi nella notte la statua inaugurata in primavera che ritrae Giorgio Parodi, cofondatore della Moto Guzzi, a Mura delle ...GENOVA - Imbrattato Palazzo San Giorgio da alcuni manifestanti del corteo, spezzatosi in due fin dalla partenza, diviso tra sindacati di base e no vax. A questa ultima fazione sembrerebbe appartenere ...Imbrattata con escrementi la statua di Giorgio Parodi, co fondatore di Moto Guzzi, inaugurata nei mesi scorsi a Carignano. Non è la prima volta che il monumento che si trova a mura delle Battistine vi ...