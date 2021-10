"Fare tamponi di continuo è logorante. I vaccinati aumenteranno" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra due giorni scatterà l’obbligo di green pass sul posto di lavoro. Ieri sono iniziate le proteste di alcuni lavoratori, come i portuali di Trieste, che minacciano di bloccare tutto. Il governo si è posto il problema di garantire i tamponi gratis per chi non si è immunizzato, ma non sembra essere questa la scelta definitiva dell’esecutivo. Per ottenere la certificazione verde bisogna essere vaccinati, oppure Fare un tampone ogni 48 ore. Ed è proprio su questo punto che interviene, sul Corriere della Sera, Walter Ricciardi. L’esperto, consigliere di Speranza, è convinto che chi ancora non si è vaccinato sceglierà di farlo pur di non sottoporsi a test continui. Si aspetta, dice, “una crescita lenta e continua”: Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra due giorni scatterà l’obbligo di green pass sul posto di lavoro. Ieri sono iniziate le proteste di alcuni lavoratori, come i portuali di Trieste, che minacciano di bloccare tutto. Il governo si è posto il problema di garantire igratis per chi non si è immunizzato, ma non sembra essere questa la scelta definitiva dell’esecutivo. Per ottenere la certificazione verde bisogna essere, oppureun tampone ogni 48 ore. Ed è proprio su questo punto che interviene, sul Corriere della Sera, Walter Ricciardi. L’esperto, consigliere di Speranza, è convinto che chi ancora non si è vaccinato sceglierà di farlo pur di non sottoporsi a test continui. Si aspetta, dice, “una crescita lenta e continua”: Le persone si renderanno conto che sottoporsi continuamente ai, anche ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - SkyTG24 : Beppe #Grillo ha lanciato una proposta per fare in modo che lo Stato paghi i #tamponi ai lavoratori che non si sono… - LiciaRonzulli : C'è un'etica nel vaccinarsi che ha a che fare con la salvaguardia della collettività: i #TAMPONI DEVONO ESSERE GRAT… - NadiaPolo2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi A tre giorni dallo schianto, benvenuti nella realtà Il governo sbanda sul green pass… - LNN999 : RT @edorixi: ?? Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Messo nero su bian… -