Eventi all'aperto – Gli organizzatori optano sempre di più per intrattenimenti video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mantenere alto il divertimento e l'adrenalina durante concerti, ritrovi sportivi e altri Eventi all'aperto non è semplice, specialmente se non si utilizzano gli aiuti giusti. Ecco arrivare quindi in soccorso i ledwall, sempre più acquistati e/o noleggiati, per intrattenere i partecipanti di molteplici iniziative svolte outdoor. Ledwall – Come intrattenere le persone anche a notevole distanza I ledwall sono schermi a led per ambienti all'aperto e all'interno, che aiutano a diffondere immagini (statiche o dinamiche), informazioni o aggiornamenti di vario tipo alla folla. In caso di Eventi musicali e competizioni sportive, che possono quindi avvenire sotto intemperie e che prevedono la consultazione dello schermo a notevole distanza è necessario utilizzare dispositivi appositamente predisposti, con ...

