Detenuto morto a Napoli, Osapp: “Così si strumentalizza tutto” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È facile strumentalizzare senza avere contezza di ciò che accade creando ulteriori crepe in un sistema già di per sé in gravi difficoltà“. Lo sottolinea, in una nota, il vice segretario regionale Osapp Campania Luigi Castaldo che Così interviene in riferimento al decesso di un Detenuto reso noto ieri dal garante per la Campania delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, il quale denunciava il ritardo accumulato dall’amministrazione penitenziaria nell’avvisare della morte la famiglia del carcerato. “Ancora una volta – dice Castaldo – la Polizia Penitenziaria è messa in discussione da chi si limita ad osservare ciò che gli fa comodo senza avere contezza dei fatti. Il Garante dei detenuti campani Samuele Ciambriello denuncia ritardi negli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “È facilere senza avere contezza di ciò che accade creando ulteriori crepe in un sistema già di per sé in gravi difficoltà“. Lo sottolinea, in una nota, il vice segretario regionaleCampania Luigi Castaldo cheinterviene in riferimento al decesso di unreso noto ieri dal garante per la Campania delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, il quale denunciava il ritardo accumulato dall’amministrazione penitenziaria nell’avvisare della morte la famiglia del carcerato. “Ancora una volta – dice Castaldo – la Polizia Penitenziaria è messa in discussione da chi si limita ad osservare ciò che gli fa comodo senza avere contezza dei fatti. Il Garante dei detenuti campani Samuele Ciambriello denuncia ritardi negli ...

