D’amico: «Insigne non si trasferirà in America» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo le indiscrezioni uscite fuori questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, di presunti incontri avvenuti nei giorni scorsi tra l’agente e intermediario, Andrea D’amico, esponenti della MLS, la Lega Americana, e Lorenzo Insigne, è arrivata ai microfoni di Radio Punto Nuovo la smentita di Andrea D’amico. Come finirà la situazione Insigne? «Insigne non si trasferirà in America e normale che ci siano delle voci ma non succederà niente» Ci sono stati dei colloqui con persone che volevano Insigne in Mls? «Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo le indiscrezioni uscite fuori questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, di presunti incontri avvenuti nei giorni scorsi tra l’agente e intermediario, Andrea, esponenti della MLS, la Legana, e Lorenzo, è arrivata ai microfoni di Radio Punto Nuovo la smentita di Andrea. Come finirà la situazione? «non siine normale che ci siano delle voci ma non succederà niente» Ci sono stati dei colloqui con persone che volevanoin Mls? «Assolutamente no, non è stato mai citato il suo nome. Non abbiamo mai pensato di portare Lorenzo a giocare negli Stati Uniti. È stato un semplice incontro per motivi legati a possibili investimenti immobiliari del giocatore negli ...

Advertising

sportli26181512 : L'intermediario D'Amico: 'Americani più avanti di noi, siamo datati. Su Insigne in MLS...': Lorenzo Insigne ha il c… - MundoNapoli : D’Amico: “Insigne non si trasferirà in America” - cn1926it : D’Amico: “Mai pensato di portare #Insigne in #MLS. Vi spiego i motivi dell’incontro” - 100x100Napoli : D'Amico, intermediario, parla delle voci di ieri su #Insigne e di #Osimhen. - tuttonapoli : D'Amico chiarisce: 'Mai pensato di portare Insigne in MLS, non andrà in America' -