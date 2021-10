Controllo del livello dell'olio, i consigli e la sfida di Castrol (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un nuovo sondaggio a livello nazionale (Ricerca OnePoll) ha rivelato che solo il 24% dei proprietari italiani di auto controlla il livello dell'oli o motore della propria vettura una volta al mese, la ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un nuovo sondaggio anazionale (Ricerca OnePoll) ha rivelato che solo il 24% dei proprietari italiani di auto controlla il'oli o motorea propria vettura una volta al mese, la ...

Advertising

AntoVitiello : #Messias Il giocatore è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo rett… - fattoquotidiano : Green pass, pubblicate le Faq del governo: da responsabilità a metodi di controllo fino alle multe per i trasgresso… - ArpaER : Nuove frontiere per l'ambiente. Il progetto Copernicus: satelliti a supporto del monitoraggio e controllo. ??Leggi l… - Pauldrum69 : @Brunello6121 @Eclipse_1225 @giuslit Perché non fai consolare anche me?? Mi dispiace che non stai lavorando( il lav… - Uleprr : RT @IlariaBifarini: Il Green Pass è la versione occidentale, più propriamente italiana, del sistema di crediti sociali cinesi. Se i cittadi… -