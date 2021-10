Consiglio Istituto, tutto sulle elezioni dei membri: compiti, incompatibilità, seggi e molto altro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ild’, ai sensi dell’art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Consiglio Istituto, tutto sulle elezioni dei membri: compiti, incompatibilità, seggi e molto altro - Chiara58015306 : Nella scuola in cui si è andati a votare per le amministrative SENZA pass è obbligatorio il pass per andare a votar… - mitzicim : @Agnese73186871 @stefania_mileto @Kendrene17 @msarigu72 Può dirmi in che scuola? Anche con dm. Fra un’ora abbiamo c… - stefania_mileto : @msarigu72 Lo ha dichiarato un genitore del consiglio d'istituto in un'intervista al TGR radio. - nuovedir : NUOVE DIREZIONI N. 67 Scoperto un nuovo meccanismo per “affamare” i tumori In uno studio diretto da Claudia Ghigna… -