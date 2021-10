Come ai vecchi tempi Beppe Grillo e Matteo Salvini tornano in sintonia. Almeno nella (Di mercoledì 13 ottobre 2021) richiesta di tamponi gratis per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi. Il garante del Movimento 5 stelle infatti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) richiesta di tamponi gratis per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi. Il garante del Movimento 5 stelle infatti ...

Advertising

Daniela01216136 : RT @rada_maja: ??Da vecchi e da innamorati si è come bambini .??????Yves Montand - yvessromero : alle 8 ho lezione ma sono sveglio a pensare che quel disgraziato del mio ragazzo sta già ronfando ed io sono qua tr… - avtbrett : il mio ragazzo dorme come i vecchi in ospedale - elsufuen : RT @rada_maja: ??Da vecchi e da innamorati si è come bambini .??????Yves Montand - WhillZuck : e consiglio, fatti na scopata che una frustrazione come la tua l’ho vista solo in quei vecchi divorziati che nemmen… -