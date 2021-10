Banca Carige nomina BCG come advisor per sviluppo del core business (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha conferito l’incarico a Boston Consulting Group per supportare la Banca nell’esplorazione delle ulteriori possibilità di sviluppo del core business, utili anche ai fini della business combination. L’istituto ligure è tornato in Borsa a fine luglio ed è al lavoro per trovare un partner con cui fondersi. L’aggregazione con un’altra Banca “si conferma l’obiettivo della Banca, sia nel caso in cui si realizzi entro la fine del corrente anno, beneficiando degli attuali incentivi fiscali (DTA), sia nel caso in cui si concretizzi in data successiva”, sottolinea il CdA in una nota. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diha conferito l’incarico a Boston Consulting Group per supportare lanell’esplorazione delle ulteriori possibilità didel, utili anche ai fini dellacombination. L’istituto ligure è tornato in Borsa a fine luglio ed è al lavoro per trovare un partner con cui fondersi. L’aggregazione con un’altra“si conferma l’obiettivo della, sia nel caso in cui si realizzi entro la fine del corrente anno, beneficiando degli attuali incentivi fiscali (DTA), sia nel caso in cui si concretizzi in data successiva”, sottolinea il CdA in una nota.

