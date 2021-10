Avowed di Obsidian è 'The Outer Worlds che incontra il fantasy medievale' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fonti che hanno familiarità con i piani interni di Microsoft hanno contattato Windowscentral offrendo dettagli su Avowed, che è passato dalla pre-produzione verso uno stato alpha giocabile. In effetti, Obsidian è probabilmente vicino ad avere una versione iniziale funzionante del gioco, con molte meccaniche e pilastri fondamentali già implementati. Per chi non lo sapesse, finora abbiamo visto Avowed solo in un trailer CGI pre-renderizzato. Il gioco è ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, noto come World of Eternity, e utilizza un punto di vista in prima persona simile a The Outer Worlds di Obsidian. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Fonti che hanno familiarità con i piani interni di Microsoft hanno contattato Windowscentral offrendo dettagli su, che è passato dalla pre-produzione verso uno stato alpha giocabile. In effetti,è probabilmente vicino ad avere una versione iniziale funzionante del gioco, con molte meccaniche e pilastri fondamentali già implementati. Per chi non lo sapesse, finora abbiamo vistosolo in un trailer CGI pre-renderizzato. Il gioco è ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, noto come World of Eternity, e utilizza un punto di vista in prima persona simile a Thedi. Leggi altro...

