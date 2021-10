Ascolti TV | Soliti Ignoti da record con Neri Marcorè e Gabriele Cirilli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giornata intensa per glitv che hanno premiato grossomodo la Rai. In occasione del ciclo Purché finisca bene, Amadeus ha accolto aigli attori. Canale 5, invece, è andato meglio nella fascia pomeridiana con Uomini e Donne capace di tenere compagnia a 2.5 milioni di persone. Per quanto riguardano L'Eredità e Caduta Libera, la situazione è variata rispetto agli ultimi tre giorni. Flavio Insinna è tornato alla ribalta e lo ha fatto grazie alla nuova campionessa Tiziana Simiani. Le prestazioni di quest'ultima l'hanno portata dritta al trionfo, intascando un bel montepremi!TV ieri 12 ottobre, cancellato Voglio Essere un Mago dopo il flop Prime Time da applausi per Rai 1 che con Digitare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Soliti

Lanostratv

Tv 12 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film ... In fascia Access Prime Time su Rai1Ignoti Il Ritorno varca la soglia dei 5 milioni: 5.004.000 ...tv martedì 13 ottobre: Access Prime Time e preserale Rai1:Ignoti " Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 5.004.000 spettatori (20.8%). Canale5: Striscia la Notizia ha interessato ...Ascolti 12 ottobre, boom per Amadeus: Soliti Ignoti stacca Striscia la notizia di oltre 1milione di spettatori Non potrebbe andare meglio Soliti Ignoti in ...Ascolti Tv 12 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Digitare il Codice Segreto con Neri Marcorè ...