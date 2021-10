Ambra Angiolini e Max Allegri | amore finito? Il clamoroso retroscena

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo una clamorosa indiscrezione di Chi,e Massimilianosi sono lasciati: il lorosarebbe ormai, ecco il. Vittorio Zunino Celotto-Gabriele Maltinti/Getty ImagesSolo fino a poco tempo fa sembrava che la storia d’trae Massimilianostesse procedendo a gonfie vele. Dopo il ritorno a Torino dell’allenatore livornese, la coppia era stata paparazzata in più occasioni dai giornali di gossip. Sulla base di diverse indiscrezioni, i due avevano ormai deciso di andare a convivere. E a dimostrazione del loro grandeci sarebbe stato anche un anello di fidanzamento per sancire la relazione. Insomma, tutti gli ...

La storia d'amore fra l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e la cantante e showgirl Ambra Angiolini è ufficialmente finita. I due stavano insieme da 4 anni, ma da oltre un anno la storia era entrata in crisi. Secondo quanto riportato dal settimanale scandalistico Chi, Allegri è sparito improvvisamente.