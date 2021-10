Allarme dell’AIE | impegni Governi non sufficienti a centrare target 2050

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – La crescita delle energie rinnovabili avanza, ma la velocità è ancora troppo bassa per permettere di raggiungere idi decarbonizzazione entro il. L’unica soluzione è accelerare gli investimenti in energia pulita per evitare “turbolenze” nel mercato energetico. E’ quanto emerge dal World Energy Outlook, che quest’anno viene pubblicato in anticipo in vista della Cop-26 di Glasgow. “Non stiamo investendo abbastanza per soddisfare le future esigenze energetiche e le incertezze stanno preparando il terreno per un periodo estremamente incerto”, avverte il direttore esecutivoFatih Birol. Nel 2020, a dispetto dell’impatto della pandemia, le fonti di energia rinnovabile come l’eolico e il solare fotovoltaico hanno continuato a crescere rapidamente ed i veicoli elettrici hanno ...