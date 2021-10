Al via domani il processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Regeni. Ma il dibattimento rischia di essere sospeso perché gli ufficiali non saranno presenti in aula (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si aprirà domani a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, davanti ai giudici della terza Corte d’Assise, il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Gli imputati – il generale Sabir Tariq e gli altri tre ufficiali National security egiziana: Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – non saranno presenti in aula e i giudici dovranno preliminarmente valutare se la loro assenza è volontaria. In tal senso il processo potrà andare avanti, con i quattro in contumacia, altrimenti il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apriràa Roma, nell’bunker di Rebibbia, davanti ai giudici della terza Corte d’Assise, ila carico dei007deldi Giulio, il ricercatore friulano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Gli imputati – il generale Sabir Tariq e gli altri treNational security egiziana: Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – nonine i giudici dovranno preliminarmente valutare se la loro assenza è volontaria. In tal senso ilpotrà andare avanti, con iin contumacia, altrimenti il ...

