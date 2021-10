' Vengo a violentarti' | la giocatrice non ci sta e posta tutto sui social

(Di martedì 12 ottobre 2021) Novanta minuti di insulti, minacce e volgari appellativi. Ma alla fine della partita Karolina Sarasua García non è stata zitta e ha preso carta e penna, oltre ail suo coraggio, per denunciare ...

Corriere dello Sport

Novanta minuti di insulti, minacce e volgari appellativi. Ma alla fine della partita Karolina Sarasua García non è stata zitta e ha preso carta e penna, oltre a tutto il suo coraggio, per denunciare ...'Ho intenzione di. 'Farò in modo che tuo marito mi guardi mentre ti ferisco, poi ti ... Quindi, quandomolestato e insultato, mi aspetto che [OnlyFans] mi permetta di bloccare qualcuno ...