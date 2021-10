Vasco Rossi, il figlio Davide condannato a un anno e 10 mesi per l'incidente a Roma. 'Sono indignato, è morta la giustizia' (Di martedì 12 ottobre 2021) Condanna ad un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patent e per Davide Rossi , figlio del cantante Vasco, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) Condanna ad une 10di carcere e revoca della patent e perdel cantante, accusato di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. È quanto ...

Advertising

fanpage : Condannato il figlio di Vasco Rossi. - GazzettaDelSud : Condannato Davide Rossi, figlio di Vasco, per l'incidente stradale del 2016: 'Indignato, è morta la giustizia'.… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Davide Rossi condannato a Roma: un anno e 10 mesi per il figlio di Vasco -… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Vasco Rossi, il figlio condannato per omissione di soccorso dopo l’incidente. «Sono indignato» - Agenzia_Ansa : Condanna ad un anno e 10 mesi di carcere e revoca della patente per Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, accusa… -