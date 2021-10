Uomini e Donne, segnalazione su Gabrio (corteggiatore di Andrea Nicole): beccato in un locale (Di martedì 12 ottobre 2021) In queste ultime ore, stanno circolando sui social alcune segnalazioni su Gabrio, corteggiatore di Andrea Nicole. Il ragazzo potrebbe aver mentito, tuttavia per ora la tronista non ha voglia di tener conto delle voci che girano su Internet. Vediamo cosa è accaduto con precisione. Gabrio STA MENTENDO? – La segnalazione sul corteggiatore è arrivata a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) In queste ultime ore, stanno circolando sui social alcune segnalazioni sudi. Il ragazzo potrebbe aver mentito, tuttavia per ora la tronista non ha voglia di tener conto delle voci che girano su Internet. Vediamo cosa è accaduto con precisione.STA MENTENDO? – Lasulè arrivata a L'articolo

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - RoxyRosaliaR : Cercano la donna forte, quella che li difende sempre, non la chiagnatara. Quella è da diversivo, da intortare. Biso… - IoNonFaccioNien : RT @you_trend: Gli uomini sono la maggioranza dei docenti in 12 delle 14 aree disciplinari previste nelle #università italiane. Le 2 aree c… -