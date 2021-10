Un errore del nonno e il nipote muore a 12 anni: la scoperta dopo la tragedia (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’incredibile tragedia proprio nel giorno di Natale. Era lo scorso 25 dicembre quando il 12enne Cason Halwood di Wisford, nel Cheshire in Inghilterra, mentre stava giocando coi suoi amici nel parco si è sentito male. Subito la corsa in ospedale ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il giovane soffriva di asma e aveva da poco pranzato a casa dei nonni. L’inchiesta scattata subito dopo la sua morte ha appurato una verità davvero sconvolgente che aggiunge altro dolore al dramma. A quanto pare il nonno Albert si era “completamente dimenticato” dell’allergia alle noci del nipote Cason. Così gli ha servito un piatto con noci sotto forma di glassa. A nulla sono valsi i tentativi della mamma, Louise, che è corsa al parco e ha somministrato al figlio l’EpiPen per contrastare lo shock anafilattico. Cason prima ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Un’incredibileproprio nel giorno di Natale. Era lo scorso 25 dicembre quando il 12enne Cason Halwood di Wisford, nel Cheshire in Inghilterra, mentre stava giocando coi suoi amici nel parco si è sentito male. Subito la corsa in ospedale ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il giovane soffriva di asma e aveva da poco pranzato a casa dei nonni. L’inchiesta scattata subitola sua morte ha appurato una verità davvero sconvolgente che aggiunge altro dolore al dramma. A quanto pare ilAlbert si era “completamente dimenticato” dell’allergia alle noci delCason. Così gli ha servito un piatto con noci sotto forma di glassa. A nulla sono valsi i tentativi della mamma, Louise, che è corsa al parco e ha somministrato al figlio l’EpiPen per contrastare lo shock anafilattico. Cason prima ha ...

