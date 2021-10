“Un calcio al bullismo” | la Fiorente dedica un evento ai ragazzi della città

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. Un pomeriggio e una serata di condivisione per dire no ale riflettere sulle buone pratiche, adottare sia nella vita che nello sport, per una sana integrazione sociale. L’Asd1946 Colognola, in collaborazione con la parrocchia San Sisto, sabato 16 ottobre organizzerà l’gratuito “Unal”,to a tutti i bambini e idai 4 ai 17 anni e alle loro famiglie. Si parte con i più piccoli, ovvero i bambiniscuola primaria: il ritrovo è fissato per le 16 al teatro San Sisto dove sarà presente Oreste Castagna, l’attore di Rai YoYo, con lo spettacolo “La fantasia che unisce”. A seguire i bambini saranno invitati a sfilare in piazza a Colognola e verrà loro offerta una ...