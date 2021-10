To The Rescue!: il puccioso simulatore che ci fa gestire un rifugio per cani ha una data di uscita (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To The Rescue, il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani. Nel gioco, vi occuperete di un rifugio per animali e aiuterete i randagi a trovare nuove case. Dovrete prendervi cura delle esigenze dei cani, farli giocare e pulirli. Ma dovrete anche assicurarvi che il rifugio funzioni senza intoppi. A tal fine, aspettatevi di mantenere e aggiornare le strutture, il tutto rispettando il budget. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato unadiper la versione PC di To The Rescue, ilche vi permetterà diunper. Nel gioco, vi occuperete di unper animali e aiuterete i randagi a trovare nuove case. Dovrete prendervi cura delle esigenze dei, farli giocare e pulirli. Ma dovrete anche assicurarvi che ilfunzioni senza intoppi. A tal fine, aspettatevi di mantenere e aggiornare le strutture, il tutto rispettando il budget. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #ToTheRescue! arriva a novembre su #PC e all'inizio del 2022 su #Switch. - sofvsticated : Amica con gamba e cuore rotto bisognosa di supporto morale quindi io e l'altra bestie prendiamo liquore vino e tort… - yngncentric : MAY COMING TO THE RESCUE HSDSJJXKSJDJSHCJSJCJSHDJDHSJH - c0ochie_slayer : @GeorgeJ60249712 @kanyepeast @siripiee HAHAHAHAHAHAHAHAAHHAHA GEORGE UNCLE TO THE RESCUE - ScoutTheGoose : @seatha_ inspect tool to the rescue DKJFGHDFKJ -

Ultime Notizie dalla rete : The Rescue To The Rescue!: il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani ha una data di uscita su PC Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To The Rescue , il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani. Nel gioco, vi occuperete di un rifugio per animali e aiuterete i randagi a trovare nuove case. Dovrete prendervi cura delle ...

To The Rescue!: dal tuo rifugio virtuale al loro rifugio reale Quest'oggi Little Rock Games e Freedom Games ci annunciano il loro nuovo titolo, To the Rescue!. To The Rescue! È un simulatore di rifugio per cani dove il giocatore dovrà gestire un rifugio e gli animali al suo interno. Questo però non significa solo dover accarezzare i nostri ...

To The Rescue!: dal tuo rifugio virtuale al loro rifugio reale Gamesvillage To The Rescue!: il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani ha una data di uscita su PC Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To The Rescue, il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani.

Reservation Dogs, recensione della serie di Taika Waititi La recensione di Reservation Dogs, la serie Original Star di Taika Waititi disponibile dal 13 ottobre su Disney+.

Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To, il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani. Nel gioco, vi occuperete di un rifugio per animali e aiuterete i randagi a trovare nuove case. Dovrete prendervi cura delle ...Quest'oggi Little Rock Games e Freedom Games ci annunciano il loro nuovo titolo, To!. To! È un simulatore di rifugio per cani dove il giocatore dovrà gestire un rifugio e gli animali al suo interno. Questo però non significa solo dover accarezzare i nostri ...Lo sviluppatore Little Rock Games e il publisher Freedom Games hanno annunciato una data di uscita per la versione PC di To The Rescue, il simulatore che vi permetterà di gestire un rifugio per cani.La recensione di Reservation Dogs, la serie Original Star di Taika Waititi disponibile dal 13 ottobre su Disney+.