Soleil Sorge e Sophie Codegoni, pubblico del GF Vip 6 furioso: “Sentito bene? Squalifica” (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella nona puntata del GF Vip 6 il pubblico ha assistito anche all’attesissimo confronto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Anzi, scontro perché negli ultimi giorni l’ex tronista di UeD si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e per questo l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine alla “coppia”. Per Sophie Codegoni Soleil Sorge è solo gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore che, lo ricordiamo, fuori è impegnato con Greta, ma ovviamente l’influencer, che è una vecchia fiamma di Gianmaria Antinolfi, ha negato tutto. Insomma, nel corso della diretta di lunedì 11 ottobre 2021 è scoppiata la lite tra le due bionde della Casa ma non è finita qui perché sono spuntati fuori altri retroscena per cui è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Nella nona puntata del GF Vip 6 ilha assistito anche all’attesissimo confronto tra. Anzi, scontro perché negli ultimi giorni l’ex tronista di UeD si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e per questo l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine alla “coppia”. Perè solo gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore che, lo ricordiamo, fuori è impegnato con Greta, ma ovviamente l’influencer, che è una vecchia fiamma di Gianmaria Antinolfi, ha negato tutto. Insomma, nel corso della diretta di lunedì 11 ottobre 2021 è scoppiata la lite tra le due bionde della Casa ma non è finita qui perché sono spuntati fuori altri retroscena per cui è ...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Team_Sole94 : @Soleil_Sorge Salvando questo tweet per poi spammarlo quando palesemente verrano a romperci i coglioni - Soleil_Sorge : Giusto per dirvelo, parecchi boomer sia di Facebook che di Instagram stanno votando per salvare Amedeo e Davide. Qu… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge a Sophie: 'Tu premeditavi di provarci con Manuel, il copione te lo ha scritto Cor… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Soleil Sorge a Sophie: Tu premeditavi di provarci con Manuel il copione te lo ha scritto Corona… -