Sci fondo | Bjoergen | ' steroidi nelle mie urine nel 2017 ma Fis non aprì caso doping'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oslo, 12 ott. - (Adnkronos) - “Nel mese di aprilericevetti una telefonata dal nostro medico Petter Olberg, che mi chiese se ero da sola in casa, mi disse che aveva ricevuto una comunicazione dalla Fis. Il laboratorio di Lahti aveva trovato una discrepanza in un mio campione diprelevato dopo la 30 km. Iniziai ad avere crampi allo stomaco e a piangere. Lui mi disse di tranquillizzarmi, perché la Fis chiedeva solo una spiegazione. Il campione diconteneva tracce del 19-norandrosterone, un metabolita del nandrolone. Olberg mi spiegò che poteva derivare dal fatto di aver assunto il Primolut-Nor, un farmaco utilizzato per alleviare i sintomi premestruali. Assieme al medico abbiamo preparato e fornito tutta la documentazione necessaria alla Fis. Ho dovuto spiegare quando ho cominciato a prendere il farmaco, quando ho smesso ...

La Fis ha effettivamente insabbiato un caso doping che avrebbe coinvolto l'atleta più rappresentativa in assoluto dello sci di fondo, oppure è la normalità domandare spiegazioni agli atleti prima di ...

Oslo, 12 ott. - "Nel mese di aprile 2017 ricevetti una telefonata dal nostro medico Petter Olberg, che mi chiese se ero da sola in casa, mi disse che aveva rice ...

Marit Bjørgen sta per pubblicare un libro sulla propria carriera, intitolato "Il cuore di una vincente". Nel presentarlo televisivamente, l'ex fondista norvegese ha rivelato un episodio sinora sconosc ...