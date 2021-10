Saman Abbas, svolta vicina? Trovati resti organici in un canale (Di martedì 12 ottobre 2021) Da un canale di bonifica non molto distante da Novellara sono emersi dei resti organici chiusi dentro due sacchi neri: in attesa delle analisi non si esclude che possano appartenere a Saman Abbas. Il caso legato alla scomparsa di Saman Abbas potrebbe essere finalmente arrivato a una svolta. La giovane pakistana era sparita nel nulla da Novellara, in Reggio Emilia, lo scorso 30 aprile. Fin da subito gli inquirenti avevano ritenuto fosse stata uccisa dai suoi stessi familiari per aver infangato il loro nome in seguito al rifiuto al matrimonio combinato con un cugino. Poche settimane fa Danish Hasnain, lo zio 33enne considerato l’esecutore materiale del presunto omicidio, è stato arrestato in Francia ma non avrebbe rivelato nulla. Ancora ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021) Da undi bonifica non molto distante da Novellara sono emersi deichiusi dentro due sacchi neri: in attesa delle analisi non si esclude che possano appartenere a. Il caso legato alla scomparsa dipotrebbe essere finalmente arrivato a una. La giovane pakistana era sparita nel nulla da Novellara, in Reggio Emilia, lo scorso 30 aprile. Fin da subito gli inquirenti avevano ritenuto fosse stata uccisa dai suoi stessi familiari per aver infangato il loro nome in seguito al rifiuto al matrimonio combinato con un cugino. Poche settimane fa Danish Hasnain, lo zio 33enne considerato l’esecutore materiale del presunto omicidio, è stato arrestato in Francia ma non avrebbe rivelato nulla. Ancora ...

Advertising

ImRocksss : RT @tweetnewsit: ?? CASO SAMAN ABBAS: LA DRAMMATICA NOTIZIA POCO FA ?? - tweetnewsit : ?? CASO SAMAN ABBAS: LA DRAMMATICA NOTIZIA POCO FA ?? - zazoomblog : Saman Abbas test in corso sui resti ritrovati in due sacchi neri - #Saman #Abbas #corso #resti #ritrovati - Carlino_Reggio : Saman Abbas, il cugino latitante ricercato in Spagna - ilgiornale : Sono stati trovati resti organici in due sacchi neri emersi da un canalone a pochi minuti di Novellara: hanno a che… -