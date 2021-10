Salernitana, Ribery out: infortunio alla caviglia e un mese di stop (Di martedì 12 ottobre 2021) La Salernitana di Fabrizio Castori dovrà fare a meno di Frank Ribery per un periodo corrispondente a circa un mese, a causa di un recente guaio fisico. L’esterno d’attacco francese, infatti, ex Bayern Monaco e proveniente dalla Fiorentina, ha accusato un infortunio alla caviglia; dolore e comprensione immediata dell’entità del problema, durante l’allenamento andato in scena lunedì 11 ottobre. La storia si ripete per Ribery, il quale aveva subito il medesimo problema durante la sua militanza a Firenze, anche in quel caso assente dai campi da gioco per quattro settimane. Certamente un inizio di stagione non esattamente fortunato per l’attaccante transalpino, limitato immediatamente dalla fragilità del suo fisico. Nel dettaglio, la ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Ladi Fabrizio Castori dovrà fare a meno di Frankper un periodo corrispondente a circa un, a causa di un recente guaio fisico. L’esterno d’attacco francese, infatti, ex Bayern Monaco e proveniente dFiorentina, ha accusato un; dolore e comprensione immediata dell’entità del problema, durante l’allenamento andato in scena lunedì 11 ottobre. La storia si ripete per, il quale aveva subito il medesimo problema durante la sua militanza a Firenze, anche in quel caso assente dai campi da gioco per quattro settimane. Certamente un inizio di stagione non esattamente fortunato per l’attaccante transalpino, limitato immediatamente dfragilità del suo fisico. Nel dettaglio, la ...

