Saints Row ci porta a spasso per la città di Santo Ileso in un video gameplay

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nel mese di agosto di quest'anno, Deep Silver e Volition hanno annunciatoRow, definito dalle compagnie "un audace reboot della serie bestseller", il cui lancio globale è previsto per il 25 febbraio 2022. Il gioco è stato svelato nel corso della Gamescom con un trailer e une ora, grazie a Game Informer, possiamo apprendere qualcosa in più sul titolo. Leggi altro...

Annunciato poco prima della Gamescom 2021, il nuovoè stato molto restio a mostrarsi. Il nuovo reboot della serie, che avviene ad anni di distanza dopo l'ultimo capitolo , si è mostrato infatti solamente nel corso della fiera di Colonia. ...Game Infomer ha recentemente pubblicato il primo video gameplay di, il criticatissimo reboot di Volition in uscita nel 2022, mostrando in esclusiva qualche minuto di free roaming per le vie di Santo Ileso. La breve clip mostra la mappa di gioco, il ...'Tenete presente che questo gameplay di Saints Row è un filmato pre-alpha fornito da Deep Silver e rappresenta un gioco ancora in fase di sviluppo'. Il gioco è stato svelato nel corso della Gamescom c ...Il nuovo Saints Row è tornato a mostrarsi con un breve ma stravagante video di gameplay: scopriamo tutti i dettagli in questa news.