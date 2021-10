Roma, provano ad entrare in banca… tramite un buco nel muro: messi in fuga dal direttore (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima un forte boato e poi, per fortuna, è scattato l’allarme. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti oggi dal direttore dell’Intesa San Paolo in piazza Sonnino, a Trastevere. Alle 13:22 circa, i dipendenti della filiale e il direttore sono stati richiamati all’attenzione da una banda di rapinatori che stava tentando di intrufolarsi nella banca. Trastevere: tentano la rapina in banca, ecco cos’è successo I malviventi, stavano tentando di entrare tramite un buco nel muro: la loro idea infatti era quella di sfruttare un appartamento adiacente alla filiale. Tuttavia, al primo movimento irruente è scattato l’allarme. Il direttore della banca è riuscito, in concomitanza con il sistema antirapina, a mettere in fuga i rapinatori. Nell’immediato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima un forte boato e poi, per fortuna, è scattato l’allarme. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti oggi daldell’Intesa San Paolo in piazza Sonnino, a Trastevere. Alle 13:22 circa, i dipendenti della filiale e ilsono stati richiamati all’attenzione da una banda di rapinatori che stava tentando di intrufolarsi nella banca. Trastevere: tentano la rapina in banca, ecco cos’è successo I malviventi, stavano tentando diunnel: la loro idea infatti era quella di sfruttare un appartamento adiacente alla filiale. Tuttavia, al primo movimento irruente è scattato l’allarme. Ildella banca è riuscito, in concomitanza con il sistema antirapina, a mettere ini rapinatori. Nell’immediato ...

