Obbligo del green pass: multe salate per chi non rispetta le linee guida (Di martedì 12 ottobre 2021) Da venerdì 15 ottobre scatta l'Obbligo del green pass su tutti i posti di lavoro. Ecco cosa c'è da sapere: validità, controlli, sanzioni. green pass (AdobeStock)L'idea della possibilità di vedere in pratica un super certificato verde esteso ai lavoratori era già nell'aria, ma adesso diventa realtà. Archiviate, si spera, le contestazioni violente di piazza, adesso il governo ha deciso per l'Obbligo dei green pass per 23 milioni di lavoratori, sia nel settore pubblico che privato. La data fissata in cui scatterà la necessità in cui il lavoratore dovrà esibire necessariamente il certificato verde è venerdì 15 ottobre. La persona, in pratica, dovrà attestare la completa o parziale vaccinazione contro il covid, l'avvenuta guarigione dal ...

