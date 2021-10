Noemi tutta curve: l’abito attillato risalta tutti i punti giusti (Di martedì 12 ottobre 2021) Noemi continua a mostrare tutta la sua bellezza ed è spettacolare con un abito che mette in mostra tutte le sue curve. Noemi meravigliosa in abito da gala (foto: Instagram).La cantante continua a sorprendere con la sua bellezza e col suo fascino. Noemi, al secolo Veronica Scopelliti, è ormai da anni un nome affermato della nostra musica; il successo arriva nel 2009, quando il secondo posto a X-Factor le spalanca le porte per un contratto per la Sony. Con otto album pubblicati e sei partecipazioni al Festival di Sanremo (l’ultima proprio quest’anno col brano Glicine) a quasi quarant’anni ha raggiunto una maturità straordinaria; Noemi però pare non voglia incantare solo con la sua voce, ma anche col suo corpo mozzafiato. Noemi, ... Leggi su formatonews (Di martedì 12 ottobre 2021)continua a mostrarela sua bellezza ed è spettacolare con un abito che mette in mostra tutte le suemeravigliosa in abito da gala (foto: Instagram).La cantante continua a sorprendere con la sua bellezza e col suo fascino., al secolo Veronica Scopelliti, è ormai da anni un nome affermato della nostra musica; il successo arriva nel 2009, quando il secondo posto a X-Factor le spalanca le porte per un contratto per la Sony. Con otto album pubblicati e sei partecipazioni al Festival di Sanremo (l’ultima proprio quest’anno col brano Glicine) a quasi quarant’anni ha raggiunto una maturità straordinaria;però pare non voglia incantare solo con la sua voce, ma anche col suo corpo mozzafiato., ...

