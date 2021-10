MMA, quando combatte Marvin Vettori contro Paulo Costa: data, orario, tv, streaming (Di martedì 12 ottobre 2021) Marvin Vettori è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Si tratta di un main event davvero di lusso e assolutamente da non perdere. Guarda Vettori-Costa live su DAZN. Attiva ora Marvin Vettori, 28enne nativo di Mezzocorona, ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, perdendo però nettamente in ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)è pronto per tornare are. Il fighter italiano affronteràsabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Si tratta di un main event davvero di lusso e assolutamente da non perdere. Guardalive su DAZN. Attiva ora, 28enne nativo di Mezzocorona, ha perso lo scorso 12 giugnoil nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, perdendo però nettamente in ...

Advertising

mma_twister : Giorgio Petrosyan per il titolo pesi piuma ONE, Bellator con le semifinali del torneo massimi leggeri e UFC Vegas 4… - taevtaeheartu : RT @italianarmyfam_: ??In onore di un’altra PROD. SUGA, throwback a quando Yoongi vinse il premio “Producer dell’anno”. Per chi non lo sape… - maxbass82 : @albertoinfelise Una massima di un lottatore MMA: da quando hanno inventato la vaselina e il revolver non c'è più… - Kaname86 : RT @italianarmyfam_: ??In onore di un’altra PROD. SUGA, throwback a quando Yoongi vinse il premio “Producer dell’anno”. Per chi non lo sape… - maviiiiaaaaaa : RT @italianarmyfam_: ??In onore di un’altra PROD. SUGA, throwback a quando Yoongi vinse il premio “Producer dell’anno”. Per chi non lo sape… -