Migranti | Unhcr | in Libia naufragio con almeno 15 morti

(Di martedì 12 ottobre 2021) L'ha confermato che 15sono annegati nelavvenuto in acque libiche, di cui ha dato notizia Alarm Phone: 'Recuperati i corpi di 15 persone quando due imbarcazioni sono arrivate ...

L'ha confermato che 15sono annegati nel naufragio avvenuto in acque libiche, di cui ha dato notizia Alarm Phone: 'Recuperati i corpi di 15 persone quando due imbarcazioni sono arrivate ...: 'Sono opravvissuti in 177' L'ha confermato poco dopo la morte dei 15, annegati nel naufragio di cui aveva dato notizia Alarm Phone. 'Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 ...L'Unhcr ha confermato che 15 migranti sono annegati nel naufragio avvenuto in acque libiche, di cui ha dato notizia Alarm Phone: "Recuperati i corpi di 15 persone quando due imbarcazioni sono arrivate ...Unhc Libia e Oim: lungo la "rotta mediterranea centrale" quest'anno sono stati contati 474 morti e 689 dispersi ...