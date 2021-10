Migranti Bosnia, crescenti disagi per il freddo e la pioggia (Di martedì 12 ottobre 2021) Con l'arrivo del freddo, nel nord - ovest della Bosnia - Erzegovina, lungo la rotta balcanica, si ripropone l'emergenza Migranti che bivaccano in condizioni di estrema precarietà ridosso della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Con l'arrivo del, nel nord - ovest della- Erzegovina, lungo la rotta balcanica, si ripropone l'emergenzache bivaccano in condizioni di estrema precarietà ridosso della ...

Un destino europeo per i rifugiati afghani? 2 - Migranti afghani tentano di superare il confine tra Bosnia e Croazia 3. QUALI SOLUZIONI PRATICABILI? Il messaggio è abbastanza chiaro. I Paesi europei non sono disposti ad accogliere persone in ...

Migranti Bosnia, crescenti disagi per il freddo e la pioggia TGCOM Migranti Bosnia, crescenti disagi per il freddo e la pioggia Con l'arrivo del freddo, nel nord-ovest della Bosnia-Erzegovina, lungo la rotta balcanica, si ripropone l'emergenza migranti che bivaccano in condizioni di estrema precarietà ridosso della frontiera n ...

Janez Janša: “Nei Balcani l’Ue rischia di soffrire la concorrenza di Russia, Cina e Turchia” Per discutere di questo, così come delle sfide crescenti per l’Ue, ci ha raggiunto il primo ministro della Slovenia, Janez Janša (63 anni). – Efi Koutsokosta, giornalista Euronews: Lei vede il rischio ...

