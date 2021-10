Maxxi | domani ‘Kurdbun-Essere Curdo’ in anteprima mondiale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Officine UBU è lieta di annunciare in collaborazione con ilMuseo nazionale delle arti del XXI secolo l’di KURDBUN –CURDO di Fariborz Kamkari, il primo documentario diretto da un regista curdo che testimonia l’irresistibile volontà di esistere del suo popolo, spesso costretto a lottare contro i tentativi di sterminio e le oppressioni subiti da più fronti. KURDBUN –CURDO sarà presentato a Roma almercoledì 13 ottobre alle 18.30 e sarà seguito da un dibattito alla presenza del regista, del Segretario Generale della FondazionePietro Barrera e della giornalista e scrittrice Luciana Castellina che da sempre ha seguito da vicino la questione curda. L’evento è gratuito e su prenotazione al sito ...

