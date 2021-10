Kristalina Georgieva resta in sella del Fondo monetario internazionale. Il board la “assolve” dalle accuse sull’indice doing business (Di martedì 12 ottobre 2021) Kristalina Georgieva rimane alla guida del Fondo monetario internazionale. Il board del Fondo ha espresso piena fiducia nella direttrice generale, nella sua leadership e nella sua capacità di continuare a portare avanti i suoi compiti. L’economista bulgara era finita “sotto osservazione” dopo le accuse di un presunto ruolo nella falsificazione dell’indice “doing business 2018” elaborato dalla Banca mondiale. In quell’anno infatti Georgieva era direttrice generale della Banca, secondo le accuse frutto di un’indagine interna, avrebbe migliorato la classifica della Cina di alcune posizioni (Pechino figurava comunque 87esima). Il board del Fondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021)rimane alla guida del. Ildelha espresso piena fiducia nella direttrice generale, nella sua leadership e nella sua capacità di continuare a portare avanti i suoi compiti. L’economista bulgara era finita “sotto osservazione” dopo ledi un presunto ruolo nella falsificazione dell’indice “2018” elaborato dalla Banca mondiale. In quell’anno infattiera direttrice generale della Banca, secondo lefrutto di un’indagine interna, avrebbe migliorato la classifica della Cina di alcune posizioni (Pechino figurava comunque 87esima). Ildel...

