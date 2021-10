Juventus, Donnarumma strizza l'occhio ai bianconeri (Di martedì 12 ottobre 2021) È stato uno dei tormentoni del mercato estivo, terminato con l’addio al Milan e l’approdo al Psg dei campioni in cerca della definitiva consacrazione, ma le voci sul futuro di Gianluigi Donnarumma non sono destinate a spegnersi. Una titolarità non certa, contrastata dalla rivalità con Keylor Navas, hanno fatto venir fuori i primi malumori da parte dell’Mvp dell’ultimo Europeo e del suo agente Mino Raiola, con la Juventus, penalizzata da un avvio non all’altezza di Szczesny, pronta ad inserirsi nella trattativa. Ecco allora che gli esperti di Sisal Matchpoint aprono alla possibilità bianconera per il numero uno azzurro, riempito di applausi all’Allianz Stadium in occasione di Italia-Belgio, con un ritorno in Italia del portiere entro la prossima sessione estiva di calciomercato, in quota – come riporta Agipronews – a 4,50. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) È stato uno dei tormentoni del mercato estivo, terminato con l’addio al Milan e l’approdo al Psg dei campioni in cerca della definitiva consacrazione, ma le voci sul futuro di Gianluiginon sono destinate a spegnersi. Una titolarità non certa, contrastata dalla rivalità con Keylor Navas, hanno fatto venir fuori i primi malumori da parte dell’Mvp dell’ultimo Europeo e del suo agente Mino Raiola, con la, penalizzata da un avvio non all’altezza di Szczesny, pronta ad inserirsi nella trattativa. Ecco allora che gli esperti di Sisal Matchpoint aprono alla possibilità bianconera per il numero uno azzurro, riempito di applausi all’Allianz Stadium in occasione di Italia-Belgio, con un ritorno in Italia del portiere entro la prossima sessione estiva di calciomercato, in quota – come riporta Agipronews – a 4,50.

