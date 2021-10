Inter, da oggi in vendita i biglietti in vista del match contro la Juventus (Di martedì 12 ottobre 2021) Al via la vendita dei biglietti per Inter-Juventus Inizia oggi la vendita dei biglietti per il match di campionato tra Inter e Juventus in programma per domenica 24 ottobre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Il club nerazzurro ha comunicato le modalità di vendita a partire come sempre dagli abbonati della stagione 19/20. Di seguito le modalità di vendita di Inter-Juventus, ricordando che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. I biglietti saranno acquistabili online su Inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Al via ladeiperInizialadeiper ildi campionato train programma per domenica 24 ottobre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Il club nerazzurro ha comunicato le modalità dia partire come sempre dagli abbonati della stagione 19/20. Di seguito le modalità didi, ricordando che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. Isaranno acquistabili online su.it/tickets e non saranno cedibili a terze ...

