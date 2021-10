Inghilterra-Ungheria | scontri sugli spalti tra la polizia inglese e i tifosi ungheresi

(Di martedì 12 ottobre 2021) Violentitra lae inei primi minuti di gioco del match travalido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Come da protocollo, l’Uefa non ha mostrato le immagini e ha dunque censurato le scene di violenza a Wembley, che sono state riportate soltanto da video amatoriali e dalle fonti più autorevoli oltremanica. La situazione è successivamente tornata alla normalità. SportFace.

Violenti scontri sugli spalti tra la polizia inglese e i tifosi ungheresi nei primi minuti di gioco del match tra Inghilterra e Ungheria valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Come da ...