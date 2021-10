Il ritorno di Cuffaro: “La Dc è tornata, ma i vecchi sono andati con Fi, Lega e Fdi” (Di martedì 12 ottobre 2021) “La Dc è tornata. Ma non è la vecchia Democrazia cristiana di una volta, la vecchia struttura è andata altrove, a Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Questa è formata solo da giovani pieni di ideali. Che hanno ottenuto grani risultati in molti comuni al voto. Pensi che a Favara siamo il primo partito”. Ha la voce tirata Totò Cuffaro, l’ex Presidente della Regione siciliana, dopo avere trascorso la notte a leggere i dati delle amministrative in Sicilia. “Dovunque ci siamo presentati con il proporzionale abbiamo ottenuto grandi risultati – spiega in una intervista all’Adnkronos – Nel comune più grosso al voto, cioè Favara siamo il primo partito, dove dovremmo avere tre consiglieri comunali, dopo il ballottaggio, a Caltagirone abbiamo ottenuto due consiglieri comunali. Uno a Giarre e tre a Terrasini. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) “La Dc è. Ma non è laa Democrazia cristiana di una volta, laa struttura è andata altrove, a Forza Italia, Fratelli d’Italia e. Questa è formata solo da giovani pieni di ideali. Che hanno ottenuto grani risultati in molti comuni al voto. Pensi che a Favara siamo il primo partito”. Ha la voce tirata Totò, l’ex Presidente della Regione siciliana, dopo avere trascorso la notte a leggere i dati delle amministrative in Sicilia. “Dovunque ci siamo presentati con il proporzionale abbiamo ottenuto grandi risultati – spiega in una intervista all’Adnkronos – Nel comune più grosso al voto, cioè Favara siamo il primo partito, dove dovremmo avere tre consiglieri comunali, dopo il ballottaggio, a Caltagirone abbiamo ottenuto due consiglieri comunali. Uno a Giarre e tre a Terrasini. ...

Advertising

TV7Benevento : Il ritorno di Cuffaro: 'La Dc è tornata, ma i vecchi sono andati con Fi, Lega e Fdi'... - fisco24_info : Il ritorno di Cuffaro: 'La Dc è tornata, ma i vecchi sono andati con Fi, Lega e Fdi': 'La Dc è tornata. Ma non è la… - StraNotizie : Il ritorno di Cuffaro: 'La Dc è tornata, ma i vecchi sono andati con Fi, Lega e Fdi' - italiaserait : Il ritorno di Cuffaro: “La Dc è tornata, ma i vecchi sono andati con Fi, Lega e Fdi” - Lasiciliaweb : Il ritorno della Balena bianca Risultati lusinghieri per liste Dc alle comunali in Sicilia: rispunta Cuffaro… -