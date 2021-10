Halloween 2021: 21 idee in meno di 5 minuti per addobbare la casa ad Halloween (Di martedì 12 ottobre 2021) Non avete voglia di fare lunghi preparativi per la notte di Halloween? State cercando qualche addobbo last minute da preparare in 5 minuti? Ecco 20 idee che fanno per voi. 1. Tavolo dolcetto scherzetto Un lenzuolo come tovaglia e occhi e bocca di cartoncino nero per un copritavola pronto in 5 minuti! Fonte immagine 2 – 7. Decorazioni palloncino Non potete immaginare quante decorazioni si possono preparare con i palloncini, e sono velocissime! fonte immagine 8. Ingresso mummia Carta igienica e cartoncino sono indispensabili per un ingresso Halloweeniano! fonte immagine 9. Luci del porticato Avete luci nel vostro porticato? Benissimo! Saranno una base perfette per simpatici fantasmini. fonte immagine 10. Palline di Polistirolo… ma anche palloncini Un’altra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021) Non avete voglia di fare lunghi preparativi per la notte di? State cercando qualche addobbo last minute da preparare in 5? Ecco 20che fanno per voi. 1. Tavolo dolcetto scherzetto Un lenzuolo come tovaglia e occhi e bocca di cartoncino nero per un copritavola pronto in 5! Fonte immagine 2 – 7. Decorazioni palloncino Non potete immaginare quante decorazioni si possono preparare con i palloncini, e sono velocissime! fonte immagine 8. Ingresso mummia Carta igienica e cartoncino sono indispensabili per un ingressoiano! fonte immagine 9. Luci del porticato Avete luci nel vostro porticato? Benissimo! Saranno una base perfette per simpatici fantasmini. fonte immagine 10. Palline di Polistirolo… ma anche palloncini Un’altra ...

