Gli Hobbit della serie sul Signore degli Anelli saranno multietnici, così Amazon abbraccia la diversità (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno dei progetti più ambiziosi di sempre è la serie sul Signore degli Anelli, che debutterà su Prime Video il prossimo anno. L’adattamento televisivo dell’epica trilogia fantasy di JRR Tolkien è un progetto antecedente ai suoi lavori e alla versione cinematografica di Peter Jackson, considerata tutt’oggi una delle migliori saghe, nonché uno dei franchise di maggior successo di tutti i tempi. Dopo aver svelato la prima immagine della serie sul Signore degli Anelli, attesa per settembre 2022, un attore del cast rivela un cambio decisivo nella scelta degli interpreti. In un’intervista con Bleeding Cool, il comico britannico Sir Lenny Henry ha elogiato la produzione per aver abbracciato la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno dei progetti più ambiziosi di sempre è lasul, che debutterà su Prime Video il prossimo anno. L’adattamento televisivo dell’epica trilogia fantasy di JRR Tolkien è un progetto antecedente ai suoi lavori e alla versione cinematografica di Peter Jackson, considerata tutt’oggi una delle migliori saghe, nonché uno dei franchise di maggior successo di tutti i tempi. Dopo aver svelato la prima immaginesul, attesa per settembre 2022, un attore del cast rivela un cambio decisivo nella sceltainterpreti. In un’intervista con Bleeding Cool, il comico britannico Sir Lenny Henry ha elogiato la produzione per averto la ...

Advertising

_diana87 : #LOTR Gli Hobbit della serie sul Signore degli Anelli saranno multietnici, così Amazon abbraccia la diversità - TheGattoRognoso : @kittaroo Ma è una minkiata, a parte che chi ha copiato l'articolo pare non abbia mai letto Tolkien, gli hobbit son… - liv3todisagree1 : #quartarepubblica gli hobbit la devono fare pure la transizione ecologica? - just_a_hobbit : casa ho riletto le definizioni e mi sono accettat? come assessuale gli anni prima pensavo sarebbe cambiato qualcos… - mr_myro : Mi sveglio talmente presto la mattina che quando sono le 8e30 devo fare una seconda colazione, come gli Hobbit -