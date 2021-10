Gerard Way, Dave Chappelle e l’aiuto dopo la separazione del gruppo (Di martedì 12 ottobre 2021) Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance dal 2001 al 2013 e successivamente dal 2019, ha raccontato della separazione dal gruppo e il ruolo di Dave Chappelle. “Mi sentivo in una macchina troppo grande e fuori controllo, una situazione simile alla sua con il ‘Chappelle Show’“. Gerard Way e la separazione del gruppo: “ho avuto tempo per crescere” Nel podcast My Turning Point del giornalista Steve Baltin, Gerard Way, cantante dei My Chemical Romance, ha raccontato dell’aiuto di Dave Chappelle. Nel 2013 il cantante si è separato dalla band e Chappelle l’ha aiutato a vedere la separazione nella giusta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021)Way, cantante dei My Chemical Romance dal 2001 al 2013 e successivamente dal 2019, ha raccontato delladale il ruolo di. “Mi sentivo in una macchina troppo grande e fuori controllo, una situazione simile alla sua con il ‘Show’“.Way e ladel: “ho avuto tempo per crescere” Nel podcast My Turning Point del giornalista Steve Baltin,Way, cantante dei My Chemical Romance, ha raccontato deldi. Nel 2013 il cantante si è separato dalla band el’ha aiutato a vedere lanella giusta ...

