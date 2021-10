Forza Horizon 5 | video confronto tra modalità Performance e Qualità

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le differenze tra ladi5 sono protagoniste di un interessanteDato che mancano oramai pochissime settimane al lancio di5, non stupisce che la rete abbia iniziato a popolarsi di numerose anteprime dedicate al prossimo titolo firmato Playground Games, che promette di offrire un numero impressionante di auto. Tra queste vale la pena considerare un coverage effettuato da IGN, tramite il quale siamo entrati in possesso di unche mette in mostra le differenze tra lae quelladella produzione, il tutto sfruttando la gara iniziale del ...

Tutti aspettiamo l'arrivo del nuovo5 e non importa che siate o no appassionati di motori. La grandezza della serie Playground Games sta infatti nell'essere fruibile da tutti e con la sua qualità è riuscito ad accaparrarsi ...Ve ne abbiamo parlato oggi su queste stesse pagine:5 promette di essere un vero e proprio trionfo dal punto di vista tecnico per quanto riguarda Xbox Series X - S . Il gioco in uscita a novembre promette infatti di mostrare gli artigli ...Le differenze tra la modalità Performance e Qualità di Forza Horizon 5 sono protagoniste di un interessante video confronto.Mike Brown, creative director di Forza Horizon 5 spiega come il gioco sia stato adattato al .... Attraverso un'intervista, il creative director Mike Brown afferma che Forza Horizon 5 è un titolo dal d ...