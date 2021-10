Elezioni Comunali Sicilia | Falcone | “Centrodestra unito conferma la propria forza”

Advertising

Agenzia_Italia : Il M5s ha perso tutti i sindaci nei capoluoghi di Provincia - lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca #Elezioni2021 #Politica Piano di Sorrento, l’ex assessore Carmela Cilento è stata la… - theWiseMag_ : #Napoli è bianconera: alle elezioni comunali ha vinto Gaetano #Manfredi, un sindaco juventino nella città azzurra p… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Comunali

Non ci sarà bisogno del ballottaggio a Caltagirone : leSicilia 2021 hanno eletto sindaco al primo turno Fabio Roccuzzo , leader della coalizione giallorossa presentatasi compatta alle urne. Sostenuto dall'asse M5s - Pd e dalla lista di ...Volendo sintetizzare questesiciliane non si può tacere, anche nell'Isola, l'alta percentuale di astensionismo; chiuse le urne per lein 42 comuni siciliani, ha votato '...CALTAGIRONE – La sezione centrale, istituita nei locali a piano terra del Palazzo municipale, si è riunita oggi pomeriggio per avviare la verifica dei risultati elettorali, con il riconteggio dei voti ...“Il Partito Democratico e l’intera coalizione a sostegno del candidato sindaco di Vittoria on. Ciccio Aiello, hanno fatto un ottimo lavoro consentendo di sfiorare l’elezione del primo cittadino al pri ...