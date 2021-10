Due differenze, per fortuna, tra gli assalti a Capitol Hill e alla Cgil (Di martedì 12 ottobre 2021) Al direttore - Tra l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio e quello alla Cgil di sabato scorso si è notata una sola differenza: nessuno dei facinorosi, radunati davanti al “palazzo color salmone” di corso d’Italia, indossava una pelle di bufalo con relative corna.Giuliano Cazzola Ce n’è anche un’altra, per fortuna. Chi ha assaltato Capitol Hill, il 6 gennaio, aveva un leader di riferimento, chi ha assaltato la Cgil per fortuna quel leader non ce l’ha. Non è poco. Al direttore - In questa campagna elettorale per il comune di Roma ho sostenuto fin dall’inizio Roberto Gualtieri, il candidato del centrosinistra. Ovviamente, mi auguro e farò quello che sta in me perché nel ballottaggio Gualtieri prevalga sul candidato della estrema ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) Al direttore - Tra l’assalto adel 6 gennaio e quellodi sabato scorso si è notata una sola differenza: nessuno dei facinorosi, radunati davanti al “palazzo color salmone” di corso d’Italia, indossava una pelle di bufalo con relative corna.Giuliano Cazzola Ce n’è anche un’altra, per. Chi ha assaltato, il 6 gennaio, aveva un leader di riferimento, chi ha assaltato laperquel leader non ce l’ha. Non è poco. Al direttore - In questa campagna elettorale per il comune di Roma ho sostenuto fin dall’inizio Roberto Gualtieri, il candidato del centrosinistra. Ovviamente, mi auguro e farò quello che sta in me perché nel ballottaggio Gualtieri prevalga sul candidato della estrema ...

