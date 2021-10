Cristiano Ronaldo non manca mai all’appello | 58esima tripletta in carriera

(Di martedì 12 ottobre 2021)nonmai, la sua fame di vittoria e di gol non cala di un briciolo nemmeno contro il Lussemburgo. Infatti, stasera è arrivata la suanel 5-0 dei lusitani nella gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.. E’ la suain, la decima con la casacca del Portogallo. Foto: Twitter Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pareggia l'Inghilterra contro l'Ungheria, mentre il Portogallo si esibisce in una manita al Lussemburgo condita dalla tripletta di. Altri due gol per Dusan Vlahovic con la Serbia, ...Commenta per primo Contro il Lussemburgo questa sera,ha segnato la 58esima tripletta della sua carriera professionistica e la sua decima con il Portogallo.Con i tre gol segnati questa sera al Lussemburgo, l'attaccante del Portogallo Cristiano Ronaldo aggiunge numeri pazzeschi alla sua straordinaria carriera: 115 reti in 182 presenze con la Nazionale, 58 ...Le probabili formazioni di Leicester-Manchester United, match valido per l'ottava giornata di Premier League di scena al King Power Stadium ...